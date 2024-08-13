2 katlı binada patlama: 1’i ağır 3 yaralı var
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki 2 katlı bir evin bodrum katında gaz sıkışmasından kaynaklı patlama meydana geldi. Feci olayda 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Ergani ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ufuk 4. Sokak'taki 2 katlı bir evin bodrum katında gaz sıkışmasından kaynaklı patlama meydana geldi.
BİRİNİN DURUMU AĞIR
Patlama esnasında bodrumda bulunan Ş.D., D.Ç. ve O.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan D.Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı