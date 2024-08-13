2 katlı binada patlama: 1’i ağır 3 yaralı var

Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki 2 katlı bir evin bodrum katında gaz sıkışmasından kaynaklı patlama meydana geldi. Feci olayda 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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Ergani ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ufuk 4. Sokak'taki 2 katlı bir evin bodrum katında gaz sıkışmasından kaynaklı patlama meydana geldi.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Patlama esnasında bodrumda bulunan Ş.D., D.Ç. ve O.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan D.Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.