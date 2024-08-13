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Filistinli tutukluya tecavüz eden İsrail askerlerine ödül gibi ceza!

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Filistinli tutukluya tecavüz eden İsrail askerlerine ödül gibi ceza!

Dünya Haberleri

Sde Teiman hapishanesinde Filistinli tutukluya tecavüz eden ve tutuklanan askerlerin tamamına ev hapsi verildi.

Dünya geçtiğimiz haftalarda İsrail'in vahşetlerinden birine daha tanık oldu. İsrail N12 kanalı, Filistinli bir tutukluya tecavüz eden askerlerin görüntülerini yayınladı. Olayın ardından askerler gözaltına alındı.

İsrail basını, tutuklu askerlerin tamamına ev hapsi verildiğini yazdı. 

İsrail Savunma Kuvvetleri'ne göre askerlerin, ağırlaştırılmış livata (tecavüze eşdeğer bir suç), ağırlaştırılmış hallerde bedensel zarara yol açma, ağırlaştırılmış hallerde kötü muamele ve bir askere yakışmayacak davranışlarda bulunma suçlamasıyla karşı karşıya oldukları belirtildi.

İsrail savcılığının, istismar suçlusu askerlerin tutukluluk süresinin 22 Ağustos'a kadar uzatılmasını talep ettikleri iddia edildi.

Düzenleyen:  - Dünya
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