Eskişehir saldırganı tutuklandı! Fotoğraflardaki detay dikkat çekti

Eskişehir'de çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan, özel harekat polisleri eşliğinde adliyeye getirildi. Çevik kuvvet ekiplerince geniş güvenlik önlemi alınırken şahsa çelik yelek giydirildiği görüldü. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de dün savaş oyunundan etkilendiği iddia edilen 18 yaşındaki Arda K. canlı yayın açarak bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Korkunç olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı...

ESKİŞEHİR SALDIRGANI ADLİYEDE!

Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan, özel harekat polisi eşliğinde Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi. Saldırgan, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri ve saldırgana çelik yelek giydirilmesi dikkat çekti.

BIÇAKLI SALDIRI YAPAN GENÇ HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

BALTALI SALDIRGANIN SABIKASI YOK

Valilik açıklamasında, "Suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır. 19 Haziran'da 18 yaşını dolduran ve şu ana kadar yapılan incelemelerde daha önce adli bir suç kaydı bulunmayan şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI ESKİŞEHİR SALDIRGANINI ANLATTI

Görgü tanıkları saldırganın dışarıda üstünü değiştirdiğini, kendi halinde fabrikada çalışan bir ailenin 2 çocuğundan biri olduğunu anlattı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Eskişehir'de dün gerçekleşen ve 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili yayın yasağı getirildi. Konuyla ilgili duyuruda, "Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/38001 Soruşturma sayılı evrakı ile ilgili olarak soruşturma tamamlanıncaya kadar haber özelliği taşıyan ana başlıklar dışında; soruşturma ile ilgili tüm yazılı ve görsel basında, medyada, her türlü haber ve yayının, görsel ve yazılı radyo/gazete, internet sitesi ve sair haber kuruluşlarında haber röportaj, program, eleştiri ve benzeri isimler ile olayın yayımlanması ve soruşturmanın seyrini etkileyecek şekilde olayın haber yapılmasının önlenmesi için soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı uygulanmasına, karar gereğinin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yerine getirilmesine" denildi.

SALDIRI ANLARINI CANLI YAYINLAMIŞ

Öte yandan saldırganla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. Şahsın eylemi gerçekleştirmeden önce kaskında takılı kamerayla canlı yayına girdiği belirlendi. Saldırıya ait görüntüler sosyal medyada birçok kez izlendi.

HEDEFİNDE BİR DE SİYASİ PARTİ VARMIŞ

18 yaşındaki saldırganın kendine bir de manifesto hazırladığı ortaya çıktı. Kan donduran o açıklamada saldırganın bir siyasi partiyi de hedef almak istediği öğrenildi: "Eski planımda TKP binasına saldırmayı amaçlıyordum. Fakat bu saldırıyı planladığımdan aşırı önce yapmak zorunda kaldım."