Yozgat’ta 20 dönümlük tarlada meydana gelen derin yarıklar, çökmeler çevredekileri tedirgin etti. Tarla sahibi ekimden vazgeçerken, elektrik diğerinin yan yattığını belirten vatandaşlar “Her an devrilip çok büyük bir arıza çıkartabilir, birilerine zarar verebilir” diyerek önlem alınmasını istedi.

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Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin beldesinde 20 dönümlük tarlada kaydedilen görüntü endişeye neden oldu. Ekim için hazırlanan tarlasına giden çiftçi, toprak kaymasını fark etti. Arazinin çeşitli noktalarında derin yarıklar oluşurken, tehlike oluşturan alan dron kamerasıyla görüntülendi.

Arazinin farklı noktalarında kayma ve çökmeler yaşandığını gören çiftçi, tarlaya ekim yapmaktan vazgeçti.

20 dönümlük tarlada korkutan görüntü! Ekime giden çiftçi fark etti, kocaman yarılmış

ELEKTRİK DİREĞİ DE EĞİLDİ

Depremi andıran derin yarıkların oluştuğu arazide bazı noktaların oldukça derin olduğu görüldü. Aynı zamanda çevredeki elektrik direklerinden birinin de eğildiği gözlendi.

20 dönümlük tarlada korkutan görüntü! Ekime giden çiftçi fark etti, kocaman yarılmış

“KOCAMAN YARILMIŞ YERLER VAR”

Bölgede oluşan yarıkların tehlike oluşturduğunu belirten Mehmet Salman, şöyle konuştu:

Bir gün öncesi tarlayı ekmeğe gelen arkadaş fark etmiş. Tam olarak hangi gün olduğunu bilemiyor. Yani biz dünden bir gün önce fark ettik burayı. Buraya önlem alınmasını bekliyoruz insanların, hayvanların zarar görmemesi için. Görüyorsunuz işte kocaman kocaman yarılmış yerler var. Bunlara bir önlem alınmasını bekliyoruz. Taş attığımız bazı yerler bir, iki saniye tıkır tıkır gidiyor. Hani bazı yerleri bayağı bir derin. Yani bu 20-30 dönüm arazide belki daha da fazla olabilir.

20 dönümlük tarlada korkutan görüntü! Ekime giden çiftçi fark etti, kocaman yarılmış

“DİREK YATMIŞ, HER AN DEVRİLEBİLİR”

Herhangi bir deprem, sarsıntı hissetmediklerini belirten Salman “İlk gören arkadaş işte 'Kömür ocağının üstündeki toprak kaymış' dedi. Burada elektrik var. Görmüş olduğumuz direk yatmış. Her an devrilip çok büyük bir arıza çıkartabilir, birilerine zarar verebilir” dedi.

20 dönümlük tarlada korkutan görüntü! Ekime giden çiftçi fark etti, kocaman yarılmış

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Yozgat Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIYozgat

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