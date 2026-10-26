Avrupa’nın göbeğini fırtına vurdu! Şehirler karanlığa gömüldü, ulaşım felç oldu

Şiddetli rüzgarlar Manş Denizi'nin diğer yakasındaki Fransa'nın kuzeyini de vurdu.

288 BİN KONUTA ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Fransız enerji şirketi Enedis, Cumartesi günü Austen fırtınasının en şiddetli olduğu dönemde yaklaşık 288 bin konuta elektrik verilemediğini açıkladı.

Dün öğle saatleri itibarıyla, büyük çoğunluğu Normandiya ve Brittany bölgelerinde olmak üzere yaklaşık 59 bin konutta elektrik kesintisinin devam ettiği aktarıldı. Şirket, 2 bin 600 Enedis teknisyeni ve yüklenici personelin elektrik hizmetini yeniden sağlamak için çalıştığını belirtti.