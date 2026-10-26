Ankara’da 5 yıldır oto sanayi sitesinde mekanikçi olarak çalışan Mia Uyanık, bir yılda 120 kilodan 70 kiloya düştü. Kilo vermesinde sanayinin yoğun çalışma temposunun etkili olduğunu belirten genç kız “Çalışırken sürekli eğiliyoruz, kalkıyoruz, gidiyoruz, bol bol kalori yakıyoruz. Kilo vermek benim için daha konforlu oldu. Günde 10 bin adım atmışlığım var” diye konuştu.

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 5 yıldır oto sanayi sitesinde çalışan Mia Uyanık, bir yılda 120 kilodan 70 kiloya düştü. Egzozculuk ve lastikçilik gibi farklı alanlarda çalıştıktan sonra mekanik ustalığı yapmaya başlayan Uyanık, nasıl kilo verdiğini anlattı.

“SOSYAL MEDYACI OLARAK GİRMİŞTİM”

Oto sanayi sitesinde 5 yıldır çalışan Mia Uyanık, “Sanayiye sosyal medyacı olarak girmiştim. Ustama 'Bana bu işi öğretin' dedim, ilk başta öğretmedi. Bana, 'Sen arabanın başında durma' diyorlardı. Sonrasında ben de lastikçi ve egzozcu gibi farklı işlerde çalıştım. Şu anda da mekanikçiyim. 5 yıldır sanayinin birçok noktasına parmağım değmiştir. Bu meslekte yaşa hiç bakmıyorum” dedi.

Bir yılda 50 kilo verdi, 120’den 70’e düştü! Meslek değiştirdi, hayatı değişti

“120 KİLOYDUM, ŞU AN 70 KİLOYUM"

Sanayinin yoğun çalışma temposu sayesinde bir yılda 50 kilo verdiğini söyleyen Uyanık şöyle konuştu;

Bir yıl önce 120 kiloydum, şu an 70 kiloyum. Sanayinin kendi içinde yoğun temposu var. Çalışırken sürekli eğiliyoruz, kalkıyoruz, gidiyoruz, bol bol kalori yakıyoruz. O yüzden ben de çok rahat bir şekilde sanayide kilo verdim. Bu tempoyla beraber de 120 kilodan 70'e düştüm. Tabii 70 kilo olmanın verdiği rahatlıkla daha rahat koşabiliyorum. Kilo vermek benim için daha konforlu oldu.

Bir yılda 50 kilo verdi, 120’den 70’e düştü! Meslek değiştirdi, hayatı değişti

“GÜNDE 10 BİN ADIM ATMIŞLIĞIM VAR”

Sanayinin yoğun temposu olan bir yer olduğunu belirten Uyanık “Günde 10 bin adım atmışlığım var. Çünkü sanayi gerçekten yoğun temposu olan bir yer. Oturdun mu oturuyorsun, çalıştın mı çalışıyorsun. Bu yoğun tempoda da hala kilo veriyorum. Bu sektörde benim gibi daha çok kadın ustaların artmasını istiyorum. Kadın ustaların artması açısından faaliyetler yapılması lazım" diye konuştu.

Bir yılda 50 kilo verdi, 120’den 70’e düştü! Meslek değiştirdi, hayatı değişti

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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