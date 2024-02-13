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    • 23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama! Öncelik kitlerin tesliminde

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama! Öncelik kitlerin tesliminde
    Türkiye, ABD, F-16, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    F-16’larda sözleşme süreci başladı. Teslimatın 2027’yi bulabileceği belirtiliyor. Ankara, hava üstünlüğünü kaybetmemek için kitlere öncelik verecek. İlk hedef modernizasyon kitlerinin Türkiye’de takılması.

    YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ

    Türkiye’nin ABD’den 40 adet Blok 70 F-16 savaş uçağı ve 79 modernizasyon kiti ile mühimmat, yazılım ve donanım alımını içeren yaklaşık 23 milyar dolarlık satış paketi, ABD Kongresi’nde itiraz süresinin problemsiz bitmesinin ardından onaylandı ve sözleşme süreci başladı. Şimdi ABD’li üretici firma ve Millî Savunma Bakanlığı (MSB) yetkileri arasındaki sözleşme görüşmeleri başlayacak. Üretici firma Lockheed Martin’in bu ay içinde MSB’ye satışa ilişkin bir sözleşme sunması bekleniyor. Lockheed Martin’in elinde 140’tan fazla sipariş olduğu bu yüzden uçakların Türkiye’ye teslim edilmesinin 2027’yi bulabileceği belirtiliyor. Bu sebeple de Türkiye, elinde bulunan filosunu bir an önce yenilemek ve havadaki üstünlüğün korumak için öncelikli olarak modernizasyon kitlerinin teslim edilmesine odaklanmış durumda.

    “TÜRKİYE’DE TAKILSIN”

    Edinilen bilgiye göre Ankara, modernizasyon kitlerinin Türkiye’de yapılmasını istiyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterindeki Türk F16’larına entegre edilecek 79 modernizasyon kiti için bu konuda alt yapıya sahip Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) görev alması hedefleniyor. Tarafların bir araya gelmesiyle MSB yetkilerinin bu teklifi Lockheed Martin’e sunacağı belirtiliyor.

    Sipariş yoğunluğu yaşayan firmanın da elini hafifletmesi açısından bu teklife sıcak bakması bekleniyor. TUSAŞ 1987-2012 yılları arasında, farklı konfigürasyonlarda 270 adet F-16 savaş uçağının montajını ve çok sayıda uçağın modernizasyonunu gerçekleştirmişti. TUSAŞ tesislerinde yürütülen Özgür-1 ve Özgür-2 Projeleri dâhilinde hâlen Blok 30, Blok 40 ve Blok 50 tipi F16’ların modernizasyon işlemleri devam ediyor. Lockheed Martin yetkililerinin bu seçeneği değerlendirmek üzere, TUSAŞ’ın F-16 modernizasyon ve üretim hatlarını incelediği de ifade ediliyor. Uzmanlar ise ABD’de yapılacak modernizasyon işlemlerinin ilk aşamasını yerinde inceleyecek Türk mühendislerin bu işlemin devamını Türkiye’de gerçekleştirebileceğine dikkat çekti. Modernizasyon işlemlerinin 2025 yılında başlaması planlanıyor.

    TESLİMAT 2027’DE

    Satışın en önemli maddesi olan 40 adet Blok 70 F-16 savaş uçağının teslimatının ise hemen gerçekleşmeyebileceği belirtiliyor. Bahreyn, Slovakya, Tayvan, Bulgaristan ve Ürdün’ün sözleşmeleri çerçevesinde yaklaşık 140 adet F16-Blok 70 üretim için sıra bekliyor. Lockheed Martin’in aylık üretim kapasitesinin dört uçak olduğu ifade ediliyor. Hesaplamalara göre Türkiye’nin ilk yeni F-16 Blok 70 uçaklarının teslimatının 2027 ya da 2028 yılları arasında olması öngörülüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TürkiyeABDF-16
    Haberler > Gündem > 23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama! Öncelik kitlerin tesliminde
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