29. yılında anılıyor! Siyasilerden Srebrenitsa Soykırımı mesajı

Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılı dolayısıyla aralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Emine Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da aralarında olduğu birçok isim mesaj yayınladı.

Srebrenitsa’da en az 8 bin 372 Boşnak sivilin Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerler tarafından öldürüldüğü soykırım, 29. yılında anılıyor.

FİDAN: TARİHİN KARA LEKESİ HAFIZALARIMIZDA

Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, paylaşımında şunları kaydetti: "29 yıl önce dünyanın gözü önünde, Avrupa'nın ortasında bir halk katledildi. Srebrenitsa Soykırımı, insanlık tarihinin kara lekesi olarak hafızalarımızda yerini koruyor. 'Ne yaparsanız yapın, soykırımı unutmayın' şuuruyla ülkemizde her yıl 11 Temmuz'u "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" olarak yad edeceğiz. Şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum."

EMİNE ERDOĞAN DA SOYKIRIMI UNUTMADI

Emine Erdoğan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Bosna topraklarını kedere ve gözyaşına esir eden, insanlık tarihinin utanç tablosu Srebrenitsa Soykırımı'nı, 29'uncu yıl dönümünde bir kez daha lanetliyorum. Hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, geride kalan ailelerinin ve sevdiklerinin acısını yürekten paylaşıyorum."

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ALTUN: İNSANLIK İBRET ALSAYDI GAZZE'DE SOYKIRIM YAŞANMAZDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ise "Sadece inançlarından ve kimliklerinden dolayı yaşlı, çocuk ayırmadan 8 binden fazla insanın katledildiği Srebrenitsa'dan insanlık eğer ibret almayı başarabilmiş olsaydı bugün Gazze'deki soykırım yaşanmazdı. Umulur ki bu elim hadise, insanlık vicdanının ve bilincinin gelişmesine katkı sağlar ve tüm insanlığın gözleri önünde süren Gazze soykırımına karşı sağır vicdanların uyanmasına vesile olur" dedi.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Mesajına, Aliya İzetbegoviç'in "Ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" ifadelerini hatırlatarak başlayan Destici, Srebrenitsa Soykırımı'nı unutmadıklarını, unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.