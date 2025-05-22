2B arazi düzenlemesi neleri kapsıyor? Kaçak yapılara yasallık kazandırılacak iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 2B arazileriyle ilgili yapılacak düzenlemeye ilişkin iddiayı yalanladı. DMM'den yapılan açıklamada 'insan eliyle ormansızlaştırılan alanları satmaya hazırlanan iktidar, kaçak yapılara yasallık kazandırmış olacak' iddiasının gerçek dışı olduğu belirtildi.

DMM, 2B arazilerinden kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla yapılacak düzenlemeye ilişkin "İnsan eliyle ormansızlaştırılan alanları satmaya hazırlanan iktidar, kaçak yapılara yasallık kazandırmış olacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bahse konu çalışmasının imar affıyla ilgisi olmamasının yanı sıra yeni orman arazilerinin kullanıma açılmasının da söz konusu olmadığı belirtildi.

5 MİLYON MAĞDURA EL UZATILACAK

Düzenlemeyle, orman vasfını yitirmiş halihazırda kullanılan alanların tapularının sahiplerine teslim edilmesinin planlandığı, 5 milyon kişinin tapu mağduriyetinin giderilmesinin hedeflendiği bildirilen açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

BAKAN KURUM 2B MÜJDESİNİ VERMİŞTİ

5 milyon kişiyi ilgilendiren 2B arazileriyle ilgili müjdeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz gün açıkladı. Bakan Kurum, “5 milyon vatandaş tapularına kavuşacak” dedi.

2B ARAZİSİ NEDİR?