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2B arazisi tapusu nasıl alınır? 2B arazide imar olur mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2B arazisi tapusu nasıl alınır? 2B arazide imar olur mu?
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 milyon vatandaşı ilgilendiren 2B araziler için tapu müjdesi verdi. Yıl sonuna kadar tüm 2B alanları kayıt haline alınarak tapular teslim edilecek.. 2B arazide imar ve ev yapımının şartları merak edilirken 2B arazi tapusu nasıl alınır merak ediliyor.

5 milyon vatandaşı ilgilendiren 2B arazileriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan beklenen açıklama geldi. 2B arazisi tapusu nasıl alınır, imar olur mu merak ediliyor. 

2B ARAZİSİ TAPUSU NASIL ALINIR?

2B arazisi tapusu almak için hak sahiplerinin belirli prosedürleri takip etmesi gerekiyor. Öncelikle, 31 Aralık 2011 tarihinden önce arazinin kullanıcısı veya sahibi olmak şartı arandığı ifade edildi.

Gerekli belgeler arasında kimlik, mirasçı belgesi ve arazi kullanımına dair kanıtlar yer alıyor. 2B arazisi, ismini ilgili olduğu yasadan alır. Bir ormanlık arazinin 2B statüsü alabilmesi için belirli şartları sağlaması gerekiyor. Orman vasfını kaybetmiş alanların tarım arazileri olarak kullanılmasının tespit edilmesi gerekiyor.  

2B arazisi tapusu nasıl alınır? 2B arazide imar olur mu? - 1. Resim

2B ARAZİDE İMAR OLUR MU, EV YAPILIR MI?

2B arazileri, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesinin B bendine göre orman vasfını yitirmiş, kadastro işlemiyle orman sınırları dışına çıkarılan ve Hazine’ye ait tarım arazileri olarak tanımlanıyor.

Bu araziler, genellikle köylüler tarafından tarım, hayvancılık veya yerleşim için kullanılıyor. Türkiye’de 480 bin hektarlık bir alanı kaplıyor ve Kocaeli, Mersin, Antalya, Yalova gibi bölgelerde yoğunlaşıyor.

Bakan Kurum, bu arazilerin tamamının yıl sonuna kadar kayıt altına alınacağını ve tapu sorunlarının çözüleceğini müjdeledi. 2B arazilerinin yönetimi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Orman köylüleri dışındaki üçüncü şahıslara satış, Anayasa gereği yasak.

Bakan Kurum son yaptığı açıklamaya göre, 5 milyon vatandaşa tapu müjdesi verdiğini ve orman vasfını yitirmiş alanların tespitinin hızlandığını duyurdu.

2B arazisi tapusu nasıl alınır? 2B arazide imar olur mu? - 2. Resim

2B ARAZİSİ NEDİR?

2B arazileri, orman vasfını yitirmiş, kadastroyla orman sınırları dışına çıkarılan ve Hazine’ye ait tarım arazileridir. 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2/B maddesinden adını alır. Genellikle orman köylüleri tarafından tarım, hayvancılık veya yerleşim için kullanılır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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