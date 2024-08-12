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3 çocuk yetim kaldı! Elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3 çocuk yetim kaldı! Elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Selendi ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 çocuk babası hayatını kaybetti.

Dün akşam saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Mollaahmetler Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, beton direkten evine giden iletken kabloyu gerdirmek isteyen Mehmet Kakız (32) elektrik akımına kapıldı.

3 çocuk yetim kaldı! Elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti - 1. Resim

AİLESİ KAHROLDU

Vücudunda derin yanıklar oluşan Kakız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selendi Devlet hastanesi kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Mehmet Kakız'ın yakınları ve vatandaşlar hastaneye akın etti. Kakız'ın ölüm haberinin ardından yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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