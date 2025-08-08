3 dükkan, onlarca araç küle döndü! Bir kent bu yangını konuşuyor
Diyarbakır'da gece saatlerinde Traktörcüler Sitesi'nde yangın çıktı. Alevler 3 dükkan, 22 traktör ve 1 otomobili küle çevirdi.
Kayapınar ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN YOĞUN ÇABA SARFETTİLER
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle uzun süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.
ÇOK SAYIDA DÜKKAN VE ARAÇ YANDI
Yangından etkilenen olmazken, 3 dükkan, 22 traktörler ve 1 oto otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
