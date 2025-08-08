Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
3 dükkan, onlarca araç küle döndü! Bir kent bu yangını konuşuyor

Güncelleme:
Gündem Haberleri

Diyarbakır'da gece saatlerinde Traktörcüler Sitesi'nde yangın çıktı. Alevler 3 dükkan, 22 traktör ve 1 otomobili küle çevirdi.

Kayapınar ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN YOĞUN ÇABA SARFETTİLER

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle uzun süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

3 dükkan, onlarca araç küle döndü! Bir kent bu yangını konuşuyor - 1. Resim

ÇOK SAYIDA DÜKKAN VE ARAÇ YANDI

Yangından etkilenen olmazken, 3 dükkan, 22 traktörler ve 1 oto otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

3 dükkan, onlarca araç küle döndü! Bir kent bu yangını konuşuyor - 2. Resim

