30 bin depremzede daha evine kavuştu! Erdoğan: "Dünyanın en iyi iyileştirmesini yaptık"

Cumhurbaşkanı’nın katıldığı kura çekimiyle 30 bin 723 kişi daha ev sahibi oldu. “Yıl sonuna kadar bu sayıyı 200 bine taşıyacağız” diyen Erdoğan, kentsel dönüşüm için de acele etmek gerektiğini vurguladı: "Deprem bizi beklemiyor. İstanbul’da bir afetin altından kalkmak çok zor olur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı. Kahramanmaraş depremleri sonrasında dünyanın en başarılı iyileştirme operasyonlarından birinin yürütüldüğünü söyleyen Erdoğan “Afetzedelerin yanında olduk, destek verdik. Taşınmadan kiraya, enkaz kaldırmadan geçici barınmaya her konuda 115 milyar liralık kaynakla 2 milyon kişiye ulaştık” dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz ayın başlarında 46 bin konut ve köy evinin anahtarlarını teslim etmiştik. Şimdi de 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 200 bine taşıyacağız.

Ülkede ve dünyada ne yaşanırsa yaşansın hiçbir gündemin bizi deprem bölgesi ile ilgili programımızdan uzaklaştırmasına izin vermiyoruz.

Deprem, siyaset üstü bir konudur. Deprem, ihmale gelmeyecek bir konudur. Deprem bizi beklemiyor. İstanbul’da bir afetin altından kalkmak çok zor olur.

Önümüzdeki dönem hem deprem şehirlerimizi hem aynı tehditle yüz yüze olan şehirleri dayanıklı hâle getirmek için seferberlik ruhuyla çalışmayı sürdüreceğiz.

Seçim sonrası için felaket senaryoları yazarak ekonomi programını sabote etmek için çalışanlar var, onları da yakından takip ediyoruz.

DESTE DESTE PARALAR NEREYE GİTTİ

Bu programın ardından Erdoğan, Arnavutköy- İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni’ne katıldı. Erdoğan “İstanbul’daki yollarda durma noktasına yakın yoğunluk olduğunu görürsünüz. Belediye yönetimin yol açtığı acı tablo İstanbul’un kaderi değildir. Sorunsuz sıkıntısız işleyen sistemi devam ettirmeyi bile beceremediler. Bu zihniyet görevde olduğu sürece trafik çilesi daha da artacak. İstanbul gerçek belediyeciliği ziyadesiyle hak etmektedir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan “İBB yaptığı eserler ve hizmetlerle değil nereye gittiği belli olmayan deste deste para görüntüleriyle anılmaktadır. Sorsanız bu paralarla CHP’ye il binası alındı diyorlar. Ödenen rakamla ortadaki paralar arasındaki orantısızlığı kimse izah edemiyor” ifadesini kullandı. Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkanlar özetle şöyle:

İSTANBUL'A 162 KM’LİK RAYLI SİSTEM

Arnavutköy’den İstanbul Havalimanı’na 8 dakikada gidilebilecek. Arnavutköy-Gayrettepe arasındaki ulaşım da 41 dakikaya düşecek. Projenin Halkalı istikametindeki etabını bir yıl içinde hizmete sunmayı hedefliyoruz. 69 kilometrelik mesafesiyle Türkiye’nin en uzun raylı sistem ring hattını tamamlayacağız.

Bu eserle birlikte sadece havalimanımızın açılmasından bu yana İstanbul’a 162 kilometreye yakın raylı sistem kazandırdık.

İSKİ SKANDALI TEKRARLANIYOR

İstanbul; belediye başkanının maceralarını, kibirli hırslarını değil, şehrine yaptığı eserleri, hizmetleri, projeleri, yatırımları konuşacak.

Tarihe ‘İSKİ skandalı’ diye bir rezaleti CHP yazdırdı. Âdeta ‘dejavu’ yaşıyoruz, aynı filmi izliyor gibiyiz. İsimler farklı ama kafalar, kepazelikler aynı.

Erdoğan, ayrıca açılışı yapılan metronun 31 Mart’a kadar ücretsiz olacağını söyledi.

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERDİ: BAYRAM TATİLİ 9 GÜN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu.

Erdoğan, “Kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik” dedi. Ankara’da Şoför Esnafları ile İftar Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan’da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum” diye konuştu. Erdoğan, salı günkü yarım günün ve pazartesi gününün bayram tatiline eklendiğini böylece tatilin 9 güne çıkarıldığını kaydetti.

Meclis’in açılmasıyla birlikte dolmuş ve minibüs esnafının plakalarına dair mülkiyet problemleriyle ilgili mağduriyetleri gidereceklerini de söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

Her biriniz yılın 365 günü, günün 24 saati faal olan mesuliyeti gerçekten ağır bir mesleği icra ediyorsunuz. Bazı münferit örnekler üzerinden şoför esnafı kardeşlerimin ötekileştirildiğini, itham edildiğini üzülerek görüyoruz. Bu asla kabul edilemez bir durumdur. Milletin yetki verdiklerinin görevi suçu başkalarına yıkmak değil sorunu tespit edip çözüm üretmektir. Trafik sürekli sıkışıyorsa burada şoför kardeşlerim suçlu değil mağdur konumundadır.