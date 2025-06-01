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31 Temmuz son gün! 15 liralık işlem için 7 bin 438 lira ödemeyin

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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31 Temmuz son gün! 15 liralık işlem için 7 bin 438 lira ödemeyin
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz’a kadar 15 lira ödenmesi gerekirken bu ücret, B sınıfı sürücü belgesi için 1 Ağustos itibarıyla 7 bin 438 liraya yükselecek.

31 Temmuz’dan sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz olacak. Yetkililer, mağduriyet yaşanmaması için işlemin son güne bırakılmaması uyarısında bulundu. Dikkat edilmesi gereken 5 husus şöyle:

1- Randevu : https://randevu.nvi.gov.tr, Alo veya NVİ Mobil Uygulaması’ndan üzerinden nüfus müdürlükleri için randevu alınmalı.

2- Gerekli belgeler: Eski ehliyet, 15 lira (13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı) ödemeye ait dekont (https://ivd.gib. gov.tr internet sayfasından ödenebilir), en az 2 yıllık sağlık raporu son 6 ayda çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf.

3- Şahsen başvuru: Randevu gününde belgelerle, herhangi bir nüfus müdürlüğünde başvuru gerçekleştiriliyor.

4- Kişiselleştirme/Geçici belge: Sürücü belgeleri, en geç 2 iş günü içerisinde kişiselleştiriliyor. Teslimat sürecinde, vatandaşlar geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebiliyor.

5- Yeni ehliyet: Kişiselleştirilen ehliyet PTT’ye teslim ediliyor. Teslimat süreleri 56 il merkezine bir gün, diğer illere 2 gün, ilçelere ise 4 gün olarak belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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