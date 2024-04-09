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4 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu! 'Bozdoğan-22' ile 14 şüpheli yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-22' operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı.

Terör örgütlerine göz açtırmayan ve operasyon üzerine operasyon düzenleyen emniyet güçleri, bu kez 4 kentte harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-22' operasyonlarına dair bilgi verdi.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek!" diyen Bakan Yerlikaya, 14 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Eskişehir, Gaziantep, Samsun ve Yalova’da düzenlenen operasyonlar sonucu;

Eskişehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı.
Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli yakalandı.
Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
Samsun’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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