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Saldırı planlayan iki DEAŞ'lı suçüstü yakalandı: Polis kılığına gireceklerdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Terörle mücadele ekipleri saldırı hazırlığında olan Tacikistan ve Kırgızistan kökenli 2 DEAŞ üyesini saklandıkları evin bodrum katında yakaladı. Teröristlerin, eylem öncesi ve sonrasında kaçış sırasında giymeyi planlandıkları jandarma üniformaları, polis yeleği, araç çakar tertibatı, polis şapkası, araç telsizi, bıçak ve silah kılıfı ile örgütsel malzemeleri de ele geçirildi. Planı yapan terörist tutuklanırken, yardımcısı ise sınır dışı edildi. 

İstihbarat ve terörle mücadele ekipleri terör örgütlerine göz açtırmıyor. İstanbul'da DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda saldırı tasarladıkları ileri sürülen Tacikistan ve Kırgızistan kökenli biri kadın 2 kişilik hücre, MİT'in saha ajanları tarafından adım adım takip edildi. Uzun zamandır terör örgütü saflarında bulunan DEAŞ üyelerinin bilgileri emniyete bildirildi.

BODRUMDA SAKLANMIŞLAR

Kent genelinde karmaşık suç ve terör ağlarına yönelik operasyonlarını ara vermeden sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile TEM ekipleri, DEAŞ'la bağlantılı söz konusu şüphelileri mercek altına aldı, adım adım izini sürdü. Orta Asya kökenli 2 hücre üyesinin Pendik’te bir evin bodrum katında saklandıkları bilgisini elde eden emniyet güçleri, şüphelilerin kaldıkları adresi takip altına aldı. Ekipler, ileri aşamaya gelmiş saldırı planının baş faili olarak görünen “Abu İsmail” kod adlı Tacikistan uyruklu Fazıljon A. (37) ve yanındaki yardımcısı Kırgızistan kökenli Zulfııa S.’nin (41) saklandıkları eve baskın düzenledi.

Saldırı planlayan iki DEAŞ'lı suçüstü yakalandı: Polis kılığına gireceklerdi - 1. Resim

KAÇIŞ MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, Fazıljon A. ve Zulfııa S. yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ üyelerinin saklandıkları evde yapılan aramalarda ise planın bir parçası olarak saptanan, eylem öncesi ve sonrasındaki kaçış sırasında giymeyi planlandıkları jandarma üniformaları, polis yeleği, araç çakar tertibatı, polis şapkası, araç telsizi, bıçak ve silah kılıfı ile örgütsel malzeme bulundu.

Saldırı planlayan iki DEAŞ'lı suçüstü yakalandı: Polis kılığına gireceklerdi - 2. Resim

TERÖR SALDIRISI HAZIRLIĞINDALARDI

Şüphelilerin, Türkiye’de terör eylemi gerçekleştirmeye yönelik planlamalar yaptıkları belirlendi. Henüz hazırlık aşamasında olduğu değerlendirilen eylemin organize ve koordinatörünün ise “Abu İsmail” kod adlı Tacikistanlı zanlı Fazıljon A. olduğu tespit edildi. Uzun süreden beri DEAŞ saflarında yer aldıkları anlaşılan ve saldırı tasarladıklarına dair kanıtlara ulaşılan şüphelilerin hedefinde kim ya da kimler olduğu ise henüz belirtilmedi. Hücrenin çökertilmesiyle ileri aşamaya gelmiş bir saldırı planının engellendiği anlaşılırken, iki DEAŞ mensubunun günler süren çalışma sonucu yakalandıkları öğrenildi.

Saldırı planlayan iki DEAŞ'lı suçüstü yakalandı: Polis kılığına gireceklerdi - 3. Resim

PLANI YAPAN TUTUKLANDI YARDIMCISI SINIR DIŞI EDİLDİ

İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde ifadeleri alınan örgüt üyelerinin, Türkiye’de bağlantıda oldukları başka kişiler olup olmadığı araştırılıyor. Her iki zanlı, polisteki sorgularının tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarıldı. Tacikistanlı DEAŞ üyesi Fazıljon A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, onun yardımcısı olduğu saptanan Kırgızistan kökenli Zulfııa S. adlı kadın şüphelinin ise sınır dışı edildiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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