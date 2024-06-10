4 vekil İyi Parti'den AK Parti'ye geçiyor iddiası! İki taraftan da açıklama var

İyi Parti'den 4 milletvekilinin AK Parti'ye geçeceği iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi. Konuyla ilgili iki parti kurmaylarından da açıklama geldi.

Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmesi ve bu görüşmede görüşülen konularla ilgili iddialar gündemden düşmüyor.

İYİ PARTİLİ VEKİL İDDİALARA CEVAP VERDİ

Kulislerde İyi Parti'den 4 vekilin AK Parti'ye geçeceği yönünde de iddialar konuşulurken CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, "İyi Partili 4 vekilin AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialar var. İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak'a sordum. Akburak, 'Ben de duyuyorum. O dört vekilden birisi ben değilim. Bu yapının içinde olmadığım için bilmiyorum. İyi Parti zayıf bir yapı değildir. Kuvvetli bir yapıdır. Ama bundan sonra süreç nasıl ilerler ben de bilemiyorum.' dedi" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ CEPHESİ NE DİYOR?

Canova ayrıca İyi Parti'den AK Parti'ye transfer olacağı konuşulan isimlerle ilgili AK Parti kurmaylarının yorum yapmaktan kaçındığı belirtildi.