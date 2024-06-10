Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek. İletişim Başkanlığı kaynakları, görüşmenin önümüzdeki günlerde olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Çankaya ilçesinde 30 Aralık 2022'de öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek.

İletişim Başkanlığı kaynakları, görüşmenin önümüzdeki günlerde olacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayarak, 22 şüpheli hakkındaki iddianameyi Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesine göndermiş ve kabul edilmişti.

BAHÇELİ 'YARGILAMA SÜRECİ DERHAL BAŞLATILMALI' DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 7 Mayıs'taki grup toplantısında Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin şunları söylemişti:

"Malum bir cinayet davası nedeniyle MHP ve Ülkü Ocaklarına iftira atan alçaklar koalisyonu ne hikmetse devlet ve millet düşmanlarına kucak açmakta, methiyeler düzmektedir. 'Bugüne kadar niye iddianame hazırlanmadı' diye sordular. İddianame hazırlandı, 'içi boş' dediler. MHP olarak beklentimiz şudur, iddianame mahkeme tarafından kabul edilip yargılama süreci derhal başlatılmalıdır.

Kimin elinde hangi belge ve bilgi varsa mahkemeye sunmalıdır. Hatta şahit olarak dinlenmek istenenlere mahkeme kapısı açılmalıdır. Televizyon ekranlarında mahkeme yargılanamaz. Neyi biliyorlarsa acilen mahkemeye yetiştirmelidirler. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek yoksa Pensilvanya'ya mı dayanacak, hodri meydan. Hep birlikte göreceğiz."