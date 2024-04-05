5 seçim bölgesi için yeni karar! 2 Haziran'da tekrar seçim yapılacak

31 Mart yerel seçimlerinin ardından sonuçlara birçok kentte itiraz edildi. Bazı şehir ve ilçelerde oy sayımı sonrası sonuçlar değişirken, 5 seçim bölgesinde ise seçimlerin yenilenmesine karar verildi.

ARDAHAN

Ardahan'da 31 Mart seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Faruk Demir, en yakın rakibi AK Parti adayı Yunus Baydar'ın 174 oy önünde seçimi kazandı. AK Parti seçim sonuçlarına itiraz etti.

AK Parti toplantı salonunda partililerle bir araya gelerek seçim sonuçlarına yapılan itiraz ile ilgili AK Parti teşkilatı adına konuşan AK Parti Ardahan il seçim işleri Başkanı Avukat Mehmet Yağmur Kurukaya, yapılan itirazın oy çokluğu ile kabul gördüğünü ve seçimin yenilenmesine karar verildiğini ifade etti.

Kurukaya, "Yapmış olduğumuz itiraz oy çokluğuyla kabul görerek, seçimin yenilenmesine karar verilmiştir. Verilen bu karardan da anlaşılacağı üzere, yapmış olduğumuz itirazlar gerekçeli ve hukuka uygundur. Söz konusu karar il seçim kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere verilmiş olup itiraz sürecinin tamamlanması beklenmektedir." diye konuştu.

TUNCELİ - AKPAZAR BELDESİ

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde de ilçe seçim kurulu tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verildi. CHP'nin adayı Zeynel Yıldırım 471 oy alırken AK Parti'nin adayı Ali Aydın 467, DEM Parti adayı Orhan Çelebi ise 274 oy aldı. Sonuca AK Parti itiraz etti.

AKSARAY - GÜZELYURT İLÇESİ

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bir oyla kaybeden AK Parti'nin itirazı kabul gördü. Seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Güzelyurt'ta belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre 549 oy alan İYİ Parti adayı Hazim Turan kazanmıştı. AK Parti adayı Ünal Demircioğlu 548 oy almıştı.

ŞANLIURFA - HİLVAN İLÇESİ

Hilvan İlçe Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti’nin belediye başkanlığını kazandığı Hilvan’daki seçimlerin tekrarlanmasına karar verdi. Kurul, seçim günü Gençlik Merkezini basan bir grubun 5 sandığın tutanağının yakılması, bir sandıkta ise yaşanan kavga sonrası görevlilerin salonu terk etmesi nedeniyle bugün bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, yaşanan olayın seçim sonucunu direkt etkilediği belirtilerek iptal edilmesine karar verildi. İptal edilen seçimin ise 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

KAYSERİ - PINARBAŞI İLÇESİ

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptığımız itirazlar sonucunda İlçe Seçim Kurulu Pınarbaşı Belediye Seçimleri ve Meclis Üyesi seçimlerinin iptali ve yeniden yapılmasına 6 kabul oyu ve 1 red oyu ile karar vermiştir. Sayın Kılıçdaroğlu yanlış yönlendirmeler ile yine boşa düştünüz. Ben size genel başkanlık yapmış birisi olarak sizin üslubunuzla cevap vermeyeceğim. Ama şunu bilin ki beni de sizi de tüm Türkiye artık daha iyi tanıyor. Bugün benim doğum günüm, kutlu olsun. Sevdamız Pınarbaşı" dedi.

CHP'nin itiraz başvurusu ise İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. CHP’li yetkililerin itirazı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıyacağı öğrenildi.

Pınarbaşı'nda CHP, uzun yıllar sonra kazandığı ilçede 5 bin 82 oy almıştı, MHP ise 4 bin 758 oyda kalmıştı.

BUNDAN SONRA SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçim öncesinde olası yenileme seçimlerinin haziran ayının ilk pazar günü olması yönünde karar almıştı.

Tüm itiraz sonuçlar tamamlandığında bir seçim çevresinde yeniden seçime gidilmesi halinde 2 Haziran Pazar günü sandık kurulacak.

İtiraz süreci ise 2 Nisan günü başladı. O gün partiler sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itirazda bulundu. İlçe seçim kurulları da en geç 4 Nisan 17.00 itibariyle itirazları karara bağladı.

İlçe seçim kurullarının kararlarına yönelik itiraz süreci ise bugün saat 17.00'de tamamlanacak. Ardından il seçim kurullarının 7 Nisan'a kadar karar vermesi gerekecek. Ardından Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru süreci başlayacak, burada da son 10 Nisan. Olağanüstü itiraz ise 14 Nisan saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Kesin sonuçlar, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra duyurulacak.