Tuzla Deri Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.
Tuzla'da fabrikada yangın!
05.12.2018 - 11:51 | Son Güncelleme: 05.12.2018 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tuzla Deri Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.
Etiketler : tuzla,fabrika,yangın,
591966 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/591966.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER