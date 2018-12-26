Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı ilçelerde bugün olduğu gibi yarın da okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtilerek, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde perşembe günü okullarda eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.
Ordu'nun 12 ilçesindeki okullara 'kar' tatili
26.12.2018 - 23:12 | Son Güncelleme: 26.12.2018 - 23:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu'da, dün geceden itibaren etkili olan yoğun kar nedeniyle 12 ilçede, okullar yarın tatil edildi.
Etiketler : Ordu,kar tatili,
595357 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/595357.aspx
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