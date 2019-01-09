Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu yarın görüşecek. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme için yarın saat 17.00'ye randevu aldığını açıkladı. İstanbul'un eski belediye başkanlarıyla bir araya gelen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmek istediğini açıklamıştı.
Erdoğan-İmamoğlu görüşmesi yarın
09.01.2019 - 10:29 | Son Güncelleme: 09.01.2019 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme için yarın saat 17.00'ye randevu aldığını açıkladı.
Etiketler : Erdoğan,İmamoğlu,
597361 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/597361.aspx
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