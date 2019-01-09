Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu yarın görüşecek. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme için yarın saat 17.00'ye randevu aldığını açıkladı. İstanbul'un eski belediye başkanlarıyla bir araya gelen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmek istediğini açıklamıştı.