Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye ekonomisi her geçen gün, ağırlık ve etkinliğini artırmaya devam etmektedir. Zamanında attığımız kararlı adımlarla ekonomide normalleşmeye başladık. Belirttiğimiz hedeflere yönelik yapmamız gerekenler ekonomideki kırılganlıklarımızı azaltmak başta olmak üzere ekonomimizi finansal şoklara karşı çok daha güçlü kılmak olacaktır.

2018 yılında da sağlam ve güçlü duruşunu sürdüren bankacılık sektörümüz, ekonomik büyümemizi ve kalkınmamızı sağlamaya devam etmiştir.

Ağustos sonundan bugüne kadar döviz kurunda yaklaşık yüzde 20'ye varan bir iyileşme gerçekleşti

Dengelenme sürecinde önemli mesafe kattettik.

Sıkı maliye politikası sürdürmekte kararlıyız.

Ticaret Bakanlığımız açıkladığı verilere göre ihracatımız 168,1 milyar dolar ile en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Ekonomide her tedbiri almaya devam edeceğiz. Kur, faiz, enflasyon atağını püskürttük. Son 4 ayda ihracatta pozitif bir artış görüyoruz. İthalata bağımsızlığımızı azaltacağız.

Yıllıklandırılmış cari açık yıl sonu itibariyla 20 milyar dolar olarak gerçekleşecek. Cari açığın milli gelire oranı ise yüzde 3'lerde bir oranda yılı tamamlayacak. Türkiye 3. çeyrekte tüm beklentilerin aksine pozitif büyüme gösterdi.

Bütçe disiplini konusunda sıkı duruşumuz sürecek.

"TAVİZ VERMEK YOK"

Birileri sürekli negatif algıyı hakim kılmaya çalışıyor. Hiçbir şekilde YEP'te ortaya koyduğumuz hedeflerden taviz vermek yok. Ekonomide güzel şeyler oldukça kimlerin rahatsız olduğunu da biliyoruz.

Güçlük çekeni kredi kartı borcundan kurtaracağız.

Ekonomimiz çok daha güçlü adımlarla ilerliyor.

Ticari alacak sigortası reformu yaptık.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Rezil oldukça yalana sarılıyor. Her seçimi kaybettikçe koltuğa sarılıyor. Kendini kusursuz zannediyor. Bizim derdimiz millet ve memleket.

Biz muhattap olmayacağız yargı muhattap olacak.

"YARIN AÇIKLAYACAĞIM"

Devlet destekli alacak sigortası reformunu uygulamaya başladık. Bu uygulama devrim niteliğinde bir uygulamadır. Yarın saat 12:00'de KOBİ'lerimiz için bankalar birliğimizle 12 bankamızında katılacağı çok önemli bir kredi paketini açıklayacağım. Bu da reel ekonomimiz açısından çok önemli.