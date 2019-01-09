Malkara'da Büyükşehir Belediyesi Yeni Otogarı'nda bugün saat 14.30 sıralarında patlama oldu. Otogarın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü. Yaralıların da bulunduğu olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ'da otogarın kazan dairesinde patlama: 1 kişi öldü
09.01.2019 - 14:38 | Son Güncelleme: 09.01.2019 - 14:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ' ın Malkara ilçesi otogarının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre; 1 kişinin öldüğü, yaralıların da bulunduğu bildirildi.
Etiketler : tekirdağ,kazan dairesi,
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