Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından örgütün finans kaynağı Bank Asya nezdinde hesabı bulunup talimatla bakiye arttırarak örgütü finanse eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında aralarında OHAL kapsamında çıkartılan KHK'lar ile meslekten ihraç edilen polislerinde bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal, cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi.