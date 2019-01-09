Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10 Ocak Perşembe Soğuk havanın etkisini gösterdiği Türkiye'de kar tatili haberleri gelmeye başladı. İşte kar tatili olan iller... Peki, yarın hangi illerde okullar tatil? 10 Ocak Perşembe günü kar tatili olan iller hangileri.... 10 Ocak Perşembe günü olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olduğu illerin listesi; Van’ın Çatak ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için okullar tatil edildi. Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’in yaptığı açıklamada, “İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve meteorolojinin verileri göz önünde bulundurularak ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Ocak 2019 Perşembe günü için bir gün süreyle tatil edilmiştir” dedi.

BİNGÖL

Bingöl Valiliği, merkez ve 6 ilçede olumsuz hava koşullarından dolayı tüm okullarda, Genç ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Bingöl Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime 10 Ocak Perşembe günü ara verildiğini açıklandı. Açıklamada, “Aşırı buzlanma ve yoğun karın oluşturduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle Genç ilçemizde taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimiz için ve taşıma merkezi okullarımızda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise tüm okullarımızda 10 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

ADIYAMAN - SİNCİK

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AA muhabirine, köylerde kar kalınlığının bir metreyi geçtiğini, çok sayıda köy yolu kapandığı için ulaşımın sağlanmadığından dolayı birkaç günden beri devam eden okul tatilini bir gün daha uzattıklarını belirtti.

BİTLİS - TATVAN

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Tatvan Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada,"Meteorolojiden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2019 günü Tatvan merkez ve bağlı köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında ilçede görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.



VAN

Van'ın Çaldıran ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. İlçedeki olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe merkezi ve tüm köylerdeki okullar yarın (10 Ocak 2019) için tatil edildi.





Tatilin keyfini çıkardılar

Niğde’de kar nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar poşetle kar üzerinde kayarak tatilin keyfini çıkardı. Niğde’de dün etkili olan kar yağışı nedeniyle Niğde Valiliği tarafından okullar tatil edildi. Bunu fırsat bilen çocuklar ise evden getirdikleri poşet, tepsilerle kayarak karın keyfini çıkardı.