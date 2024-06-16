6 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 6 kişi hafif yaralandı.
Anadolu Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan F.D. idaresindeki 34 VP 2146 plakalı Peugeot marka otomobil fren yapınca, aynı istikamette giden 6 araç da birbirine girdi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sebebiyle Ankara istikametinde trafik dururken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler yolun trafiğe açılması için çalışma başlatırken, yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
TRAFİK TEK ŞERİTTEN İLERLEDİ
Kaza sebebiyle yaklaşık 30 dakika tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı