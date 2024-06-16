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Adana'da ilginç olay! Kurbanlık keçi elektrik tellerine asılı kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da kurbanlık keçi, kaçmak için damdan atlayınca elektrik tellerine takılı kaldı. Vatandaşlar keçiyi kurtarırken ortaya ilginç bir görüntü çıktı. 

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kurban kesimi sırasında ilginç bir olay yaşandı. Damda bulunan keçi kaçmak için aşağı atladığı sırada hemen dam kenarında bulunan elektrik tellerine takılı kaldı.

Adana'da ilginç olay! Kurbanlık keçi elektrik tellerine asılı kaldı - 1. Resim

VATANDAŞLAR KURTARDI 

Kafası tele takılı kalan kurbanlığı vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar uzun süre uğraştıktan sonra keçiyi takıldığı yerden kurtardı. Keçi daha sonra da kurban edildi.

Adana'da ilginç olay! Kurbanlık keçi elektrik tellerine asılı kaldı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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