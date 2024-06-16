Kurban keserken kalp krizi geçirdi, elindeki bıçağın üzerine düşerek can verdi 

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi’nde özel bir kurban kesim alanında kasaplık yapan 56 yaşındaki adam, feci şekilde hayatını kaybetti. Kurban kestiği sırada kalp krizi geçiren adam, elindeki bıçağın üzerine düşerek can verdi.

Sabah saatlerinde Arnavutköy kiracı maraşlı Mahallesi’nde bulunan özel bir kurban kesim alanında korkunç bir olay gerçekleşti.

BIÇAĞIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kasaplık yapan 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu kesim yapacağı esnada kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren adam elindeki bıçağın üzerine düşerek yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahsın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın gerçekleştiği kurban kesim organizasyonu alanı drone ile havadan görüntülendi.