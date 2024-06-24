6 ilde BOZDOĞAN-46 operasyonu: 31 DEAŞ şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili boyunca gerçekleştirilen BOZDOĞAN-46 operasyonlarında 31 DEAŞ üyesinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu'da BOZDOĞAN-46 operasyonunun gerçekleştirildiğini aktardı. Operasyonlarda 31 şüphelinin yakalandığı aktarıldı.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik bayram tatili boyunca gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-46” operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu olmak üzere 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Kesintisiz 365 gün Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.