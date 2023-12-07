6 yıl sonra aynı tarihte Atina'ya kritik ziyaret: "Ege'yi barış ve işbirliği denizi haline getirelim"

7 Aralık 2023 14:28 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 21:37

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da, resmi görüşmelerine devam ediyor.

Erdoğan, 6 yıl aradan sonra aynı tarihte gerçekleştirdiği Yunanistan ziyaretine Atina Elefterios Venizelos Havalimanı'ndaki inişiyle başladı. Yunanistan Cumhurbaşkanlığı'na doğru hareket eden Erdoğan, burada Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou tarafından karşılandı.

Yunan mevkidaşı Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile görüşmesinin ardından ziyaretçi defterini imzalayan Erdoğan, iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanan ziyaret kapsamında ikinci ziyaretini ise Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i ile gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Miçotakis, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısına katılacak. Toplantıda, Türkiye-Yunanistan ilişkileri detaylı bir şekilde ele alınacak ve iş birliğinin geliştirilmesi için olanaklar değerlendirilecek.

Ayrıca, mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişi yapılması öngörülüyor. Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde yer alıyor.

ERDOĞAN VE MİÇOTAKİS'TEN ORTAK BASIN TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, görüşmenin ardından düzenledikleri basın toplantısında iki ükle arasındaki ilişkilere yönelik açıklamalarda bulundu.

Miçotakis'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"İki ülkenin çok iyi bir şekilde bir arada, sakin bir ortamda ilişkilerini devam ettirmesi çok önemli.

Her bir tarafın yaşadığı sorunlara çözüm üretebilmek önemli.

Dışişleri bakanlarımıza talimat verdik, prosedürü başlatmalarını istedik. Bu yol haritasının siyasi diyalog, güven artırıcı görüşme boyutları vardı.

Önceki görüşmelerimizde atacağımız adımlar konusunu konuştuk. Tekrar geleceği tasarlamak açısından büyük önem arz ediyor. Ekonomik birimler ve ikili ticaretin artırılması, 5 milyar dolara varan hacmin 10 milyara varması hedefini koyduk.

Göç konusunda da çok önemli bir sonuç elde ettik. Bu göç hareketleri artmak yerine geriledi. Polis, sahil güvenliği sayesinde gelişen ilişkiler gelecekte daha da ilerleyecek. Yunanistan'ın Türkiye'ye Avrupa sürecinde desteği de ele alındı.

TÜRKLERE KAPIDA 7 GÜNLÜK VİZE

Vize meselesinde de Türk öğrencilerle Avrupalı öğrenciler arasında daha yakın işbirliği sağlanması için vizeden muaf tutulma meselesini de ele aldık. Aynı zamanda doğu Ege'de yıl boyunca 7 gün süre ile vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının doğu Ege adalarını ziyareti serbestisini ele aldık.

Azınlık meselesi birbirimize duyduğumuz anlayışın düzeltilmesi açısından bir köprü rolü oynamakta. cumhurbaşkanı ile çevremizde cereyan edenlerin analizini yaptık.

Bütün aşırı tavırların bertaraf edilmesi, bunlardan kaçınılmazı ve insani değerlere saygı, silahsızlık halinin bulunmasında hemfikir kaldık. Kıbrıs konusunda BM konseyi kararları bizim için çok önemli. Bu konudaki gelişmeler bu doğrultuda olmalı.

Hem Yunanistan'da hem Türkiye'de bizim yaklaşımımıza katılmayan kesimler mevcut ancak sınırdaş olan ülkeler yan yana hareket etmek zorundadır. İkimiz de sakin sularda güzel bir esinti ile ilerleyen kaptan olarak güzel gelecek oluşturmak durumundayız."

2017'DEN SONRA İLK ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 2017'de en son ziyaretim oldu. Devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyarettir bu. Tekrar Atina'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Bir sonraki toplantı için bu kadar ara vermeyeceğimize, yılda bir kez bu buluşmayı gerçekleştirmenin her iki ülke için hayırlı olacak.

Faydalı görüşmeler yaptık. Atılabilecek adımları ele aldık. Üst düzey temaslar çerçevesinde diyalog kanallar açık tutulmalı. İşbirliği mekanizmasını olumlu gündem temelinde ilerlemesine katkı sağladığının altını çizdik.

İlişkilerimizi geliştirme irademizi en üst seviyede ilettik. Çalışmaların somut neticelerini görmekten memnuniyet duyuyoruz.

EGE VE İPSALA'DA İKİNCİ KÖPRÜ

5 milyar dolar düzeyinde olan ticaretin 10 milyar dolara çıkarılmasında mutabık kaldık. İpsala'da ikinci köprünün önemine işaret ettik. Görüşmelerimizde Ege ve Akdeniz'deki tutumlarımız konusunda görüştük.

Sorunlarımızı iyi komşuluk çerçevesinde çözüme kavuşturmak temennimiz. Terörle mücadeledeki iş birliğimizi nasıl geliştireceğimizi de ele aldık.

Son derece faydalı görüşmeler yaptık, adımları ele aldık. Yılda en az 1 kez bir araya geleceğiz. Lavrion terör kampının kapatılmasından memnuniyet duyuyoruz.

"AYNI DENİZİ PAYLAŞAN İKİ KOMŞUYUZ"

Bizim aramızda çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yoktur. Aynı denizi ve iklimi paylaşan iki komşuyuz.

(Türkiye-Yunanistan) Mevcut sorunlarımızı, yapıcı diyalog, iyi komşuluk, uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak temennimizdir.

(Miçotakis ile) Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk, Dışişleri bakanlarımızdan çalışmaları ele almalarını istedik.

KIBRIS MESELESİ

Kıbrıs meselesinin Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması tüm bölgenin yararına olacaktır.

Yaşananların Gazze halkının toplu şekilde cezalandırılmasına dönüşmesi, 17 bin masum Filistinli sivilin katledilmesi vicdanları yaralamaktadır.

(Lavrion Kampı'nın kapatılması) Yunanistan'da teröristlere barınma imkanı sağlayan benzeri kampların oluşmaması için dikkatli olunmasının altını çizdim.

(Türkiye-Yunanistan) Aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Yeter ki büyük resme odaklanalım, denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım.

Ege'yi barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz. Türkiye ve Yunanistan olarak atacağımız ortak adımlarla dünyaya örnek olalım arzusundayız."