Komşuya 6 yıl aradan sonra ilk ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da!

7 Aralık 2023 11:50 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 11:58

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nda, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve diğer ilgililer karşıladı.

Türkiye ile Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının 5’incisine katılmak üzere Atina'da bulunan Erdoğan'ın, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşmelerin ardından basın açıklaması yapılması bekleniyor.

6 yıl aranın sonra Atina’da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Erdoğan arasında gerçekleşecek olan görüşmenin iki ülke arasında açılacak yeni bir sayfa olarak değerlendiriliyor.

İki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması olanakları üzerinde durulacak toplantıda, mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da fikir alışverişi yapılması planlanıyor.

Görüşmeler sırasında, ikili münasebetlerin yanı sıra, mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişi yapılması öngörülüyor.

Ayrıca, ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin hukuki temelini güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanlanıyor.

ESENBOĞA'DAN UĞURLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan'la birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Atina'ya geldi.

YUNAN BASININDA ERDOĞAN

Yunanistan ziyareti öncesinde Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesine röportaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Yunan ilişkilerine dair soruları yanıtladı.

Röportajına Türkiye ve Yunanistan'ın iki komşu ülke olduğunu vurgulayarak başlayan Erdoğan, önceki günlerde "Türk-Yunan ilişkilerinde yeni sayfa" ve "kazan kazan formülüne" dair yaptığı açıklamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AYNI DENİZİ PAYLAŞIYORUZ"

Türkiye-Yunanistan arasında henüz çözüme kavuşmayan pekçok mesele olduğuna dikkat çeken Erdoğan, sorunların çözümüne ilişkin şöyle konuştu:

"Aynı coğrafyayı, aynı denizi paylaşıyoruz. Aynı havayı soluyoruz. Geçmişimiz itibarıyla iç içeyiz. Aramızda henüz çözüme kavuşturamadığımız pek çok mesele bulunuyor, iki ülke olarak bunun farkındayız. Ancak bu sorunların gerginliğe vesile olmasına, hükümetlerimiz ve halklarımız arasında anlaşmazlıklara yol açmasına izin verip vermemek bizim elimizdedir. İşte ben bu manada ilişkilerimizde 'yeni bir sayfadan', 'kazan-kazan' ilkesinden bahsettim. 'Kazan-kazan' anlayışı zaten Türkiye'nin uluslararası ilişkilere, diplomasiye yaklaşımının temelinde yatıyor."

Erdoğan, uyuşmazlıkların diyalog yoluyla ele alınması ve çözüm odaklı bir paydada halinde herkesin kazançlı çıkacağını vurgulayarak,Türkiye ile Yunanistan'ın son dönemde ilişkilerini bu anlayış çerçevesinde şekillendirme yönünde gayet iyi bir ivme yakaladığını kaydetti.