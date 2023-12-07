Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti dünya basınında

7 Aralık 2023 11:36 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 11:39

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gitti. Bakanlardan oluşan heyetle Atina’ya giden Erdoğan’ın ziyareti dünya basının gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti öncesi ilişkilere yönelik karşılıklı olumlu mesajlar verilmişti. Gözler 6 yıl aradan ardından gerçekleşecek Yunanistan ziyaretine kilitlendi.

AL JAZEERA: FARKLILIKLARI BARIŞÇIL ŞEKİLDE ÇÖZME NİYETİNİN İLANI

Katar merkezli Al Jazeera, "Yunanistan ve Türkiye, yıllar süren düşmanlığın ardından ilişkilerini yeniden düzenlemeye çalışıyor." diye yazdı.

Haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ı ziyaret ederek bir dizi anlaşma imzalamaya hazırlandığı, bununla birlikte iki ülke arasında farklılıklar da bulunduğu belirtildi.

Yunan diplomatların, zirvenin, "farklılıkları barışçıl bir şekilde çözme niyetinin ilanı" anlamına geleceğini söylediği bildirildi.

FRANCE 24: ERDOĞAN YENİ SAYFA AÇMAK İÇİN ATİNA’DA

Fransa basınından France 24, "Erdoğan, yeni sayfa açmak için Atina'da" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile yapacağı görüşmelerde ticaret ve bölgesel konular gibi meseleleri ele alacağı belirtildi.

Atina ziyaretinden bir gün önce Yunan basınına konuşan Erdoğan'ın, ikili ilişkilerde "kazan-kazan" ilkesi temelinde "yeni bir sayfa" açmak istediğini söylediği anımsatıldı.

EURONEWS İKİLİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİNE ODAKLANDI

Erdoğan'ın, Atina ziyaretinde Miçotakis ile görüşeceğini aktaran Euronews, "İkili ekonomik iş birliğine odaklanacaklar." diye yazdı.

Haberde, "NATO müttefikleri Yunanistan ve Türkiye, Doğu Akdeniz'de güveni yeniden inşa etmeye ve daha yapıcı bir iş birliği kurmaya çalışıyor." denildi.

Hem Erdoğan hem de Miçotakis'in, önemli ölçüde ekonomik meselelere odaklandığı da kaydedildi.

REUTERS ERDOĞAN’IN SÖZÜNE DİKKAT ÇEKTİ

İngiltere merkezli Reuters, "Yunanistan ve Türkiye, ilişkileri yeniden başlatmaya çalışıyor." dedi.

Erdoğan'ın, ziyareti öncesinde, "Karşılıklı iyi niyet temelinde diyalogla çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur." dediğine dikkat çekildi.

GUARDİAN: 8 İŞBİRLİĞİ MUTABAKATININ İMZALANMASI PLANLANIYOR

Erdoğan'ın Atina'da 'kazan-kazan' yaklaşımını planladığını belirten The Guardian da haberinde şu ifadelere yer verdi:

“Erdoğan, 'Orada yeni dönemin ruhuna yakışır kararlar alabilmek için hem ikili ilişkilerimizi hem de Türkiye-AB ilişkilerimizi ele alacağız.' dedi.

İkili ticaretin artırılmasından, her iki ülkeden sahil güvenlik yetkililerinin doğrudan iletişim hatları kurmasını sağlayacak anlaşmaya kadar en az 8 iş birliği mutabakatının imzalanması planlanıyor.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATİNA’YA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Atina'ya gitti.