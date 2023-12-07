Erdoğan bir kapıyı daha açtı: Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi

7 Aralık 2023 11:18 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 12:17

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gitti. Erdoğan'ın, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiriakos Miçotakis ile bir araya gelmesi beklenirken, Ankara-Atina arasındaki bu üst temasın yıllar süren gerilimin ardından iki ülke arasında yeni bir sayfa açacağı öngörülüyor.

10 ADA İÇİN 7 GÜNLÜK TURİST VİZESİ

Reuters’ın haberine göre; Yunanistan, Türk vatandaşlarına Türk kıyılarına yakın 10 ada için 7 günlük turist vizesi uygulamasını yeniden başlatacak. Atina yönetimi, vize kararı için Avrupa Birliği Komisyonu’ndan izin aldı. Reuters’a konuşan yetkililer, Yunanistan tarafının iyi niyet göstergesi olarak bu adımın ziyaret sırasında duyurulması bekleniyor.

"DİYALOG YOLUYLA ÇÖZEMEYECEĞİMİZ SORUN YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina ziyareti öncesi Yunanistan merkezi Kathimerini gazetesine verdiği röportaj verdi. Erdoğan, "Karşılıklı iyi niyet temelinde diyalog yoluyla çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok" dedi.

Tüm ülkeler gibi Türkiye'nin de düşmana değil, dosta ihtiyacı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Başta Yunanistan olmak üzere komşularımızla aşılamayacak hiçbir meselemiz olmadığı inancındayız. Halkımızın güvenliğine, toprak bütünlüğümüze, millî çıkarlarımıza göz dikenlere nasıl tereddüt etmeksizin gerekli tepkiyi veriyorsak, iş birliği ve dostluğun ilerletilmesine de her zaman açığız" diye konuştu.

Bugün yapılacak Görüşmelerde ortak deklarason ve ekonomi, sağlık, eğitim, göç ve turizm de dahil olmak üzere pek çok alanda anlaşmalar imzalanması bekleniyor.

6 YIL ARADAN SONRA İLK ZİYARET

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başkanlıklarında ve ilgili bakanların katılımıyla Atina'da düzenlenecek Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Ziyaret kapsamında ayrıca, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor.

"AYNI DENİZİ PAYLAŞIYORUZ"

Kritik ziyaret öncesi Yunanistan’ın Kathimerini gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina'ya sıcak mesajlar yolladı. Erdoğan, "Tüm ülkeler gibi bizim de düşmana değil, dosta ihtiyacımız var. Başta Yunanistan olmak üzere komşularımızla aşılamayacak hiçbir meselemiz olmadığı inancındayız. Halkımızın güvenliğine, toprak bütünlüğümüze, millî çıkarlarımıza göz dikenlere nasıl tereddüt etmeksizin gerekli tepkiyi veriyorsak, iş birliği ve dostluğun ilerletilmesine de her zaman açığız" ifadelerini kullandı.