Türk-Yunan ilişkilerinde yeni sayfa açılıyor… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan komşuya 6 yıl sonra ilk ziyaret!

6 Aralık 2023 10:22 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 12:11

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Atina’nın Ege’de tansiyonu yükselten eylemleri, Batı Trakya’daki Türklere uygulanan baskı ve düzensiz göç başta olmak üzere Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim karşılıklı demeçlerle tırmanırken bir yandan da gerilimin düşmesi için karşılıklı adımlar atılmaya devam ediliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YUNANİSTAN’A GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 yıl aradan ardından gerçekleştireceği Yunanistan ziyareti, Ankara ile Atina arasında açılan yeni bir sayfa olarak değerlendirildi. Türkiye ile Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının 5’incisine katılmak üzere Atina’ya gidecek. İzmir’de 4’üncüsü gerçekleştirilen toplantının Türk-Yunan ilişkilerinde olumlu bir havanın esmesi olarak yorumlandı.

ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günübirlik ziyareti kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelecek. Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde iki ülke arasındaki ihtilaflı konuların mercek altına alınması bekleniyor.

Diyalog kanallarının açık tutulması ve ‘kazan-kazan’ politikasıyla atılacak adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina zirvesinin şifrelerini açıklamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri dönüşü açıklama yapan Erdoğan, “Bizim dış politika anlayışımız ‘hep ben kazanayım karşıdaki kaybetsin’ değildir. Biz ‘kazan-kazan’ anlayışı ile Atina’ya gideceğiz” demişti.

Öte yandan farklı alanlarda iş birliği zeminin oluşturulabilmesi için yol haritası belirlenecek. YDİK çerçevesinde, bazı ikili anlaşmalar imzalanması ve ortak bir bildirinin yayınlanması bekleniyor.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

İki liderin ele alacağı konular arasında Gazze'deki savaş, Türk-Yunan ilişkilerinin yol haritası ve kıta sahanlığı konusunda bir anlaşmaya varılması çabaları bulunuyor. Öte yandan görüşmede iki ülkenin azınlıkları ile ilgili konuların yanı sıra Doğu Akdeniz'deki enerji konularına ilişkin pozisyonlarının da ele alınması bekleniyor.

eKathimerini'ye konuşan bir Yunan hükümeti kaynağı, "Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkiler birçok farklı nedenden ötürü sekteye uğradı ve hiçbir ilerleme kaydedilemedi" dedi ve iş birliğinin ilişkileri geliştirmesi açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

HEDEF SAKİNLİĞİN SÜRMESİ

Erdoğan’ın ziyareti kapsamında Yunan hükümetinin beklentileriyle ilgili Devlet Bakanı Akis Skerços “Türkiye ile yeni bir sayfa açtık. Gerginlik, son yıllarda hiç olmadığı kadar azaldı. Hedef, sakin ortamın devam edebilmesi amacıyla Türkiye ile olabildiğince yeni bir güven ortamı oluşturmak” değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet Sözcüsü Petros Marinakis ise “İki liderin bu çok önemli görüşmesi ve YDİK’in toplanması, diyalog ortamının tesisi amacıyla atılmış önemli bir adımdır. Anlaşmazlıklarımız malum. Ancak bu anlaşmazlıkların, krizler doğurmamasını istiyoruz” dedi.

YÜKSEK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ

Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısına Yunan tarafından 11, Türk heyetinden ise 8 bakanın katılması bekleniyor. Dışişleri, savunma, ekonomi ve ticaret bakanlarının yanı sıra eğitim ve kültür bakanlarının da heyette yer alacağı aktarıldı. Ayrıca, Yunan basınına göre, Yunan ve Türk arkeologların hem Türkiye’de hem de Yunanistan’da ortak kazılar yapmasına yönelik bir öneri üzerinde duruluyor. Kazıların, klasik ve Helenistik dönemlere kıyasla “daha az politik” olan tarih öncesi döneme ilişkin yapılması bekleniyor. Ankara ve Atina ilişkilerinde Kahramanmaraş merkezli depremler ve Yunanistan’daki trajik tren kazasının ardından ılımlı bir tona geçmişti.

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNDE NORMALLEŞME SÜRECİ

İki ülke arasında 2020'deki Oruç Reis gemi krizinin ardından başlatılan normalleşme sürecinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Mart 2022'deki Türkiye ziyareti önemli bir adım oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan'daki Ta Nea gazetesine demecinde 7 Aralık toplantısında mümkün olduğunca çok adım atılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyleyerek ekonomi, tarım, eğitim, enerji, sağlık, ulaşım, çevre, afet yönetimi ve spor gibi alanlarda çeşitli belgeler imzalanmasının planlandığını kaydetti.

Erdoğan ve Mitsotakis en son dışişleri bakanları Hakan Fidan ve Yorgo Gerapetritis'in de katılımıyla 20 Eylül'de New York'ta BM Genel Kurulu sırasında bir araya geldi. İki ülke dışişleri bakanları 5 Eylül'de Ankara'daki buluşmada ilişkilerin nasıl geliştirileceğine dair yol haritası üstünde anlaştı.

ATİNA’DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Hürriyet'ten Yorgo KIRBAKİ/ATİNA -Selçuk BÖKE'nin haberine göre; Erdoğan ve beraberindeki heyetin Atina ziyareti nedeniyle, Yunan başkentinde olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanacak. Ziyaret nedeniyle, 3 bin Yunan polisi görevlendirildi. Yunan Polis Teşkilatı, personelinin Erdoğan ziyaretine odaklanacağnı belirterek, yarın AEK ile Aris takımları arasında oynanması planan futbol maçının ertelenmesini istedi. Yunan Futbol Federasyonu, talebi kabul etti.