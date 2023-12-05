Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü! Türkiye'nin izlediği yapıcı politikaya vurgu yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin (YDİK) 5'inci toplantısına katılmak üzere 7 Aralık'ta Yunanistan'a ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın Yunanistan'a yapacağı kritik ziyaret komşu basınının ana gündemini oluşturdu. Erdoğan'ın ikili ilişkilere yönelik verdiği olumlu mesajların yer aldığı haberlerde, Türkiye'nin izlediği yapıcı politikaya dikkat çekildi.

"YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLAYACAĞINI UMUYORUZ"

Eleftheria internet sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha fazla dost, daha az düşman' vurgusuna dikkat çekerek bu yaklaşım kapsamında atılacak adımların önemine değindi.

Erdoğan'ın iki ülke arasındaki yeni döneme ilişkin temennilerine yer verilen haberde Erdoğan'ın şu ifadelerinden alıntı yapıldı:

"Yeni bir dönemin başlayacağını umuyoruz. Yeni bir döneme başlarsak, sözlerimizi tutarsak ve bu ilişkileri dış etkilerden uzak bir düzeyde geliştirirsek, eminim ki bundan faydamız olacaktır.

Bizim dış politika anlayışımız 'Hep ben kazanırım, karşım kaybeder' değildir. Atina'ya karşılıklı yarar sağlayan bir yaklaşımla (Kazan-Kazan, kazan-kazan) gideceğiz. Orada yeni dönemin ruhuna yakışır kararlar alabilmek için hem ikili ilişkilerimizi hem de Türkiye-AB ilişkilerimizi tartışacağız."

ORTAK ARKEOLOJİK KAZILAR YAPILACAK

Kathimerini haber sitesindeki haberde, iki ülkenin görüşmelerinde, Yunan tarafının hem eğitim hem de arkeoloji alanındaki önerileri paylaşılıyor.

Haberde, Yunan ve Türk arkeologların hem komşu ülkede hem de Yunanistan'da ortak kazı yapılması ele alınıyor. Gündemde öncelikle tarih öncesi dönem eserlerinin (M.Ö. 5.000) öne çıktığı belirtiliyor.

VİZE KOLAYLIĞI GÜNDEMDE

Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanı Kyriakos Pierrakakis'in ikili temaslara dahil olmasının da büyük ilgi gördüğü ifade ediliyor. Zira, Yunan tarafının mesleki eğitim konusunda bilgi alışverişi yapmakla ilgili önerisinin olduğu söyleniyor. Böyle bir iş birliği söz konusu olursa, sadece öğrenci değişimiyle değil, çeşitli alanlarda fikir ve bilgi alışverişinin olabileceği de belirtiliyor.

Bir diğer düşüncenin ise Yunan ve Türk öğrencilerin tatillerinin bir kısmını diğer ülkede geçirebilmeleri için ortak yaz kampları oluşturulması olduğu iddia ediliyor.

Öte yandan, Yunan basınında vize kolaylığına yönelik çalışmaların da görüşüleceği aktarılıyor.

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