Erdoğan'dan Katar müjdesi: 12 anlaşma tamam, 5 milyar dolar kasaya girecek

5 Aralık 2023 13:08 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 13:08

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Katar’da düzenlenen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite’nin 9. Toplantısı ve Körfez İş Birliği Konseyi 44. Zirvesi’ne katıldı. Zirve kapsamında Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ikili görüşme gerçekleştirdi. Ekonomik ilişkiler ile Gazze'deki durumun gündem maddesi olduğu görüşmede, iki ülke arasında 12 iş birliği anlaşması imzalandı. İmzalanan anlaşmalarla ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

KATAR VE TÜRKİYE ARASINDA 12 ANLAŞMA

Toplantının ardından iki ülke arasında 12 işbirliği anlaşması ile Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalandığı açıklandı. Törende Türkiye adına, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın çeşitli sözleşmelere de imza attığı ifade edildi.

İmzalanan anlaşmaların ardından resmi X hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Katar Emiri Şeyh Temim, “Yüksek Stratejik Komitemizin dokuzuncu toplantısına kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkanlık ettim.” dedi.

Toplantıda stratejik ilişkilerin düzeyini değerlendirme ve ikili ilişkileri ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik entegrasyonun artmasına yönelik görüşmelerin yapıldığını açıkladı. Katar Emiri Şeyh Temim, anlaşmaların ülkeler arasındaki ortak çıkarların gerçekleşmesine katkı sağlayan daha nitelikli ikili ortaklıkları güçlendirme fırsatı sunduğunu söyledi.

5 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar'la imzalanan Ticari Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (TEPA) yürürlüğe girmesinin ardından, orta vadede ikili ticaretin 5 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini belirtti. Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretine ilişkin paylaşım yapan Bolat, Cumhurbaşkanı Türkiye ile Katar arasındaki ortaklığın güçlendirilmesine olan bağlılığın ortaya konulduğunu aktardı. Bolat, şunları kaydetti:

"Doha'da gerçekleştirilen EXPO 2023 Fuarı çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız Ticaret Bakanlığımızın ev sahipliğini yaptığı Türk pavilyonunu ziyaret etmişlerdir. Katar Emiri Şeyh Tamim ile gerçekleştirilen görüşme kapsamında, TEPA'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte orta vadede ikili ticaretin 5 milyar dolara ulaşması hedeflenmektedir."