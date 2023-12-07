Ziyaret öncesi Atina'ya sıcak mesaj: Yunanistan bizim düşmanımız değil

7 Aralık 2023 03:04 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 03:04

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kritik ziyaret öncesi Yunanistan’ın Kathimerini gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı’na, Komşu’yu sallayan “Bir gece ansızın gelebiliriz” çıkışı soruldu.

Erdoğan “Bizi tehdit edenler bizden çekinmelidir. Ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı ‘bir gece ansızın geliriz’ dedik ve gereğini yaptık. Terör yuvalarını başlarına yıktık ve yıkacağız. Toprak bütünlüğümüze, birliğimize ve beraberliğimize el uzatanların bizden göreceği karşılık her zaman bu olmuştur ve bundan sonra da değişmeyecektir. Vatanımızı savunmak, milletimizin huzurunu korumak en doğal hakkımızdır ve tüm terör odaklarına karşı da bu hakkımızı sonuna kadar kullanmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır” cevabını verip Ankara’nın kararlı duruşunu tekrarladı.

Cumhurbaşkanı, Atina’ya sıcak mesajlar da yolladı:

>> Aynı coğrafyayı, aynı denizi paylaşıyoruz. Aramızda henüz çözüme kavuşturamadığımız pek çok mesele bulunuyor, iki ülke olarak bunun farkındayız. Ancak bu problemlerin gerginliğe sebep olmasına izin verip vermemek

bizim elimizde. İşte ben bu manada ilişkilerimizde ‘yeni bir sayfa’dan, ‘kazan-kazan’ ilkesinden bahsettim.

>> Tüm ülkeler gibi bizim de düşmana değil, dosta ihtiyacımız var. Başta Yunanistan olmak üzere komşularımızla aşılamayacak hiçbir meselemiz olmadığı inancındayız. Halkımızın güvenliğine, toprak bütünlüğümüze, millî çıkarlarımıza göz dikenlere nasıl tereddüt etmeksizin gerekli tepkiyi veriyorsak, iş birliği ve dostluğun ilerletilmesine de her zaman açığız.

>> Ülkelerimiz ve bölgemiz açısından önemli pek çok alanda iş birliğimizi karşılıklı güven temelinde geliştirme irademiz mevcut.

>> Akdeniz’deki enerji kaynaklarının bütün ülkeler ve toplumlar arasında ortak kazanım unsuru olduğunu düşünüyoruz, uyuşmazlıkları diyalog yoluyla çözmek istiyoruz ve buna hazırız.

>> Ayasofya’nın camiye dönüşmesi: Bu mümtaz mabedi insanlık tarihinin nadiren göreceği bir titizlik ve saygıyla koruyor, insanlığın maddi ve manevi şekilde yararlanmasına imkân sağlıyoruz. Ayasofya Camii barış ve hoşgörünün sembolü olarak bütün din ve inançtan ziyaretçilere açık olmaya devam edecek.