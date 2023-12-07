Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret zammı' açıklaması: Herkesi memnun edecek

7 Aralık 2023 02:21 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 04:24

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. 3 saat 15 dakika süren toplantının ardından Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı’nın konuşmasından satırbaşları şöyle:

İsrail: Gazze’deki bir avuç sivil karşısında yüreği de bacağı da titreyen İsrail, gerçek bir orduyla karşı karşıya geldiğinde paramparça olacak. İsrail yönetimi, böyle bir acı akıbete gerek kalmadan bir an önce aklını başına toplasın.

Doğalgaz: İhtiyaç sahiplerine yönelik toplamda 8 ay 900-2.500 lira olarak ödenen doğalgaz desteği 1.500-3.500 liraya yükseltildi.

Asgari ücret: Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde genel ekonomiyi sarsmayacak bir artış yapılacak. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi yormayacak, istihdama zarar vermeyecek bir hedef ile bu süreç yönetilecek. Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma, bir sonraki seneyi ise atılım süreci olarak görüyoruz.

Kentsel dönüşüm: Altı milyon yapı risk altında. Özellikle Marmara Bölgesi ve İstanbul’da kentsel dönüşüm Türkiye için hayati bir konu. Amacımız İstanbul’da 5 yıl içinde acil dönüşüm gerektiren bütün binaları yenilemek.