Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de Macron'la ayaküstü görüştü: Moralin yerinde mi?

6 Aralık 2023 15:24 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 15:32

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Aralık'ta Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede dünya liderleriyle temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan temasları sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da ayak üstü görüştü.

MACRON GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Macron, zirve kapsamında Dubai'de bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği ayaküstü sohbetin görüntüsünü, sosyal medya hesabından paylaştı.

Macron, X hesabında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde konferans çerçevesinde düzenlenen Dünya İklim Zirvesi'nde, devlet liderleriyle yaptığı sohbetlerin kolaj görüntülerine yer verdi.

MORALİN YERİNDE Mİ?

Söz konusu görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı ayaküstü sohbette Fransız mevkidaşına, "Moralin yerinde mi?" diye sorarak birlikte yapabilecekleri işler olduğunu vurguluyor.

Macron ise pozitif bir enerjisi olduğunu ifade ediyor ve ardından Orta Doğu'daki duruma ilişkin endişesini dile getiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgede insani konularda birlikte hareket etmeyi teklif eden Macron'un, birlikte yapılabilecek işler konusunda olumlu cevap verdiği görülüyor.

İki lider, ayaküstü sohbetlerinin ardından samimi bir şekilde vedalaşıyor.