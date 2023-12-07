Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Suikasta yeltenen bedeline katlanır!

7 Aralık 2023 02:15 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 04:09

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Körfez İş Birliği Konseyi Zirvesi’nden dönüşte gündemi değerlendirdi, önemli açıklamalar yaptı:

İsrail: Sınırsız destek, Batı’nın şımarık çocuğu İsrail’i bu noktalara taşıdı. Bu nereye kadar böyle gider? İsrail Başbakanı Netanyahu şu anda iflas ile baş başa kalmış bir durumdadır. Her an iflas bayrağını çekebilir. Meydanlardan yükselen sesler, zulüm bitene ve suçlulardan hesap sorulana dek dinmeyecek.

Gazze’nin imarı: Ortada yerle yeksan olmuş bir Gazze var. Ateşkesin sağlanmasının ardından Gazze’yi yeniden inşa ve imara başlayacağız. Katar bu konuda Türkiye’yle aynı istikamette yürümeye kararlı.

Suikast iddiaları: Türkleri tanımıyorlar. Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri hâlinde şunu bilmeleri gerekir ki bedelini, faturasını çok ama çok ağır öderler. Türkiye’ye, Türklere karşı böyle bir adımı atmaya eğer cüret ederlerse bir daha bellerini doğrultamayacak surette, bedel ödemeye mahkûm olurlar. Böyle bir işe kalkışanlar sonuçlarının son derece ciddi olabileceğini unutmamalı. Türkiye’nin hem istihbarat hem güvenlik alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen yoktur. Ayrıca biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Bunu da kimsenin aklından çıkarmaması gerekir.

Netanyahu: İsrail, Avrupa’yı kaybetmeye başladığının farkında. Netanyahu yargılanacak. Yaptıklarının cezasını ödemekten kaçamayacak. Şayet uluslararası hukuk hakkıyla işletilir, savaş suçlarının cezası verilirse, bu karar dünyanın diğer coğrafyalarındaki zalimlere ibret olur. Fakat bunun peşini bırakır, oradaki başvuruyu takip etmezsek yeni soykırımlara kapı aralanır.

Eurofighter: İngiltere’nin bakışı olumlu. Maalesef Almanya’da bir sıkıntı söz konusu. İngiltere, Almanlar ile konuyu görüşeceğini söylüyor. Bu noktada alternatiflerimiz de yok değil.

Yerel seçimler: Çok çalışıp Cumhur İttifakı olarak seçimi kazanmalıyız. Zira İstanbul’un, Ankara’nın çektiği çileler ortada. İllerimizde vatandaşımızı karamsarlığa sürüklemeyecek adaylarla yeni bir sıçramayı yapacağız.

CHP-HEDEP ilişkisi: Yaptıkları, geçtiğimiz seçimde gerçekleşen ve hâlâ gizli tutulan pazarlıkları tazeleme gayreti olabilir. Öpülen ellere, gönderilen selamlara bakılırsa CHP de nikâh tazeleme konusunda bir hayli hevesli.

İstanbul-Ankara adayları: Çok nitelikli arkadaşlarımız mevcut ve en iyisine karar verip milletimizin huzuruna çıkıp destek isteyeceğiz.

Enflasyon: Fırsatçılıkla ve fahiş fiyatlarla mücadele noktasında denetim-cezai uygulama görevlerimizi yapıyoruz. İlgili kurumlarımız da enflasyonla mücadele programına uygun biçimde koordineli çalışıyor. Arz, talep, stok, ihracat, ithalat verileri hemen hemen her gün kontrol ediliyor. Fiyatlarda yavaşlama başladı. Baz etkisiyle haziran ayına kadar yıllık enflasyon yüksek kalacak. Haziran sonrası çok hızlı bir şekilde yıllık enflasyon düşecek.