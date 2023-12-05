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Katar Emiri'nden Kardeşim Erdoğan paylaşımı

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Editör: Sinan Başhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Katar Emiri&#039;nden Kardeşim Erdoğan paylaşımı
Katar Emiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha da gerçekleştirilen 44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi ne katıldı. Katar Emiri Tamim Bin Hamad'ın Erdoğan ile ilgili paylaşımları ise sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Katar Emiri'nin dostluğu Tamim Bin Hamad'ın sosyal medya paylaşımlarında da sık sık kendini gösterdi. Hamad, paylaşımlarda Erdoğan'dan kardeşim diye bahsetti. 

Katar Emiri'nden Kardeşim Erdoğan paylaşımı

Hamad dün X hesabından şu paylaşımı yaptı:

Bugün kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte stratejik ilişkilerimizin düzeyini değerlendirmek ve ticaretin artmasına katkı sağlayacak daha nitelikli ikili ortaklıklarla güçlendirmek için bir fırsat olan Yüksek Stratejik Komitemizin dokuzuncu oturumuna başkanlık ettim. 

Hamad ikinci paylaşımı ise bugün şu ifadeleri kullandı:

44. Körfez Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz ve Konsey liderlerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zirvenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da katılımından dolayı teşekkür ediyor, sonuçlarının ortak Körfez temellerinin sağlamlaştırılmasına katkı sağlamasını umuyoruz.

Katar Emiri'nden Kardeşim Erdoğan paylaşımı

Körfez halklarımızın yararına bir eylem. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığını ve bunun sonuçlarını uluslararası toplumun başarısızlığı ışığında tartıştık ve kardeş Filistin halkının kendi bağımsız devletini kurmasına destek olmaya bağlıyız.

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Ecem 6 Aralık 2023 11:39

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