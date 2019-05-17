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İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi
17.05.2019 - 09:43 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 09:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; Siirt-Eruh kırsalında Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ‘’Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu”nda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,terörist,
625077 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/625077.aspx
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