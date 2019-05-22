Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

''Adalet mülkün temelidir sözünün tüm hayatınız boyunca rehberiniz olmasını temenni ediyorum.

Adaletin olmadığı bir devlet temelsiz bir bina gibi eninde sonunda yıkılıp gitmeye mahkumdur.

Bugün de dünyada en çok ihtiyaç duyulan adalettir.

Bizim uluslararası tüm platformlarda dile getirdiğimiz dünya 5’ten büyüktü çağrımız var. Aslında bu adalet arayışının tezahürüdür.

Dünyayı bir ülkenin iki dudağı arasına mahkum eden anlayış adil bir yapı olamaz.

Şu anda Arakan’da adalet mi var, Libya’da, Filistin’de adalet mi var. Kudüs’te adalet mi var.

Bölgemizdeki katliamlardan kaçan milyonlarca insana kucak açmamızın gerisinde adalete bağlılığımız vardır

Bize her vesileyle adaletli olmayı emreden Allah’ın ipine sıkı sıkıya sarıldığımız dönemler altın çağımız olmuştur

Son 17 yılda fiziki imkanlarından insan kaynağına kadar her alanda adalet teşkialtımızı güçlendirmeye çalıştık

Bunun için adalet saraylarını kurduk. Bundan önce merdiven altı adalet dağıltılıyordu.

Adalet teşkilatımız bir dönem vesayet güçlerinin, bir dönem FETÖ ihanet çetesinin ağır saldırılarına maruz kaldı. Zihinlerini ve kalplerini ideolojilere kiralamış olanların adalet dağıtması mümkün değildir. Bu meslek sadece hakka, hukuka adanmışlığa izin verir.''