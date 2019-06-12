Adana Valiliğine 2016'da yapılan saldırıyla ilgili, PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusunun da içinde olduğu 3 sanık 1100'er yıl hapse çarptırıldı.
PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusuna 1100 yıl hapis
12.06.2019 - 20:30 | Son Güncelleme: 12.06.2019 - 20:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana Valiliğine 2016'da yapılan saldırıyla ilgili, PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusunun da içinde olduğu 3 sanık 1100'er yıl hapse çarptırıldı.
Etiketler : Adana Valiliği,
630620 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/630620.aspx
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