Bakan Akar, öğle saatlerinde MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmek için parti Genel Merkezi'ne geldi. Görüşmede, S-400'lerin tedariki ve F-35'lerin durumu konularının ele alınması bekleniyor.
Bakan Akar, Bahçeli ile görüşmek için MHP'de
24.06.2019 - 14:24 | Son Güncelleme: 24.06.2019 - 14:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek için parti Genel Merkezi'ne geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hulusi Akar,Devlet Bahçeli,MHP,
632782 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/632782.aspx
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