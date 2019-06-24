Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Akar, öğle saatlerinde MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmek için parti Genel Merkezi'ne geldi. Görüşmede, S-400'lerin tedariki ve F-35'lerin durumu konularının ele alınması bekleniyor.