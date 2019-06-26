Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''MHP hiçbir taahhüdünü unutmamıştır hiçbir sözünü inkar ve ihmal etmemiştir. Ne dediysek yaparız. Millete hizmet aşkı ile dolu bir hayatımız vardır. Bizim çizgimizde eğrilik zik zak görülmemiş görülmeyecektir. Dün neysek bugün oyuz. Başkalaşma girdabına düşmedik.

''MERT OLDUK, SİYASETİ ADAM GİBİ YAPTIK''

Mert olduk, siyaseti adam gibi yaptık. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçimi sürecinde neye inanıyorsak tavrımızı buna göre belirledik. Tarafımız belliydi. Cumhur ne diyorsa ona kulak verdik. Cumhur İttifakı'nın hedefleri doğrultusunda gece demekdik gündüz demedik üzerimize ne düşüyorsa kararlılıkla yaptık. Hiç kimse samanlıkta iğne aramasın, orasını burasını oynatmasın. Herkes dilinin ayarına dikkat etsin. Bir kümeste yemlenip diğer kümeste yumurtlayanlarla işimiz olmaz olamaz.

''BİZ MİTİL ATTIK ONLARIN BETİ BENZİ ATTI''

İstanbul'a bir mitil attık alayı birden toz toprak gibi havaya kalktı. Malum isim ve çevreler mitilimizi duyunca militanlaştıkça militanlaştılar. Onların tutuşmuş çoktan fitili. Biz mitil attık onların beti benzi attı. Bunların kalpleri mühürlüdür. Fitilini Kandil terör yuvasının ateşlediği karanlık güruhun MHP'nin hakkını teslim etmesi dünyanın tersinden dönmesini beklemek kadar abestir zaman kaybıdır. Bazıları da mitil üzerinden daha izansız ahlaksız isnat ve iftiralara teşebbüs etmişlerdir. İP’in başındaki şahıs mitili İmralı’ya attığımızı söylediğine göre buna şahit olmuştur. Ya İmralı’da nöbete girmiş ya Pensilvanya’dan sufle almış ya da aklını ve anılarını bedeli mukabilince efendilerine devretmiştir.

''HA HDP HA KANDİL BUNLARIN ARALARINDA FARK YOKTUR''

MHP ile teröristler arasında en küçük bağ kurmak bile iblisin oyununa gelmektir. Bizi hedef alarak İmralı canisinin mektubundan medet umduğumuzu bu mektuba zimmen göz yumduğumuzu aklından geçirmek rüyada görmek dahi alçaklıktır arsızlıktır. Bizim söylediğimiz şudur HDP Kandil'in siyasi aracısıdır. Ha HDP ha Kandil bunların aralarında fark yoktur. Terörist başının mektubuna destek ve onay verdiğimizi söylemek ayıplı ve ahlaksız bir iddiadır. MHP'nin terörizme bakışı nettir ve değişmesi imkansızdır.

''TERÖRİST BAŞININ MEKTUBUNDAN SİYASİ FAYDA UMAN, UMDU DİYEN NAMERTTİR''

Teröristbaşının mektubundan siyasi fayda uman, umdu diyen namerttir. Mektuptan daha önce haberimiz olduğunu söyleyenler ise satılık kalemlerdir. İmralı'nın yolunu gözleyenler bize ne anlatıyorlar? Mektuptan bilgimiz olduğunu söyleyenler yanımızda mıydı? Biz işbirlikçi değiliz.

''MHP'NİN TERÖRE BAKIŞI NETTİR, DEĞİŞMESİ İMKANSIZDIR''

MHP'nin teröre bakışı nettir, değişmesi imkansızdır. HDP'yi Kürt siyasi hareketi diye tarif eden vefasız vasıfsız bir şahsiyetin bize söz söylemesi yalnızca kuru gürültüdür. İmralı'ya mitil attığımızı söyleyen hanımefendi acaba sen postu nereye serdin? CHP'nin uydusu haline dönüşen İP'in çatısı çökeli epey zaman olmuştur.

''İBB BAŞKANI SEÇİMİNDEN ALINAN SONUCA SAYGIMIZ TARTIŞMASIZDIR''

23 Haziran İBB Başkanı seçimi yapılmış milli iradenin seçimi belli olmuştur. Önümüzde seçimsiz geçecek 4 uzun yıl vardır. İBB Başkanı seçiminden alınan sonuca saygımız tartışmasızdır. 23 Haziran seçim sonucunun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'da insan üstü gayretle çalışan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kazanan Türkiye olmuştur. Türkiye'de demokrasi yok diyenler hem 31 Mart seçiminden hem de 23 Haziran seçiminden ibret almalıdır.

''BİZE GÖRE İSTANBUL EHLİNE EMANET EDİLMEMİŞTİR''

Türkiye, 23 Haziran'da dünyaya bir demokrasi dersi vermiştir. Bize göre İstanbul ehline emanet edilmemiştir. Bunun sonuçlarını da ilerleyen dönem ve yıllarda görmemiz kuvvetle muhtemeldir. Seçilen İBB Başkanının ne yapıp yapmadığı kısa sürede belli olacaktır. İBB Başkanının bütün tasarruflarını takip edeceğiz gerekli notları alacağız. Terörizme karşı Pençe Harekatı'nı yapan Türkiye sosyal medyaki ahlaksız fitneleri de ortadan kaldırmalıdır. Dileğimiz İstanbul'un iyi yönetilmesidir.

''PKK VE FETÖ'NÜN HÜKMÜ İSTANBUL'DA SÖKMEYECEKTİR''

PKK ve FETÖ'nün hükmü İstanbul'da sökmeyecektir. Herkes ayağını denk almalıdır. 7 dakikada domuz eti tüketmekle övünenlerin bizim üzerimizden nefret yarışına girmeleri terbiyesizliktir. İstanbul'a konvoyla girişimizi geriye sarıp İzmir Marşı kullanarak alay edenler bilmelidir ki yedikleri haramlar yeri geldiğinde boğazlarında duracaktır.

S-400 AÇIKLAMASI

Devlet şuuru demek bağımsızlık demektir. ABD'nin S-400 hava savunma sistemi üzerinden ülkemizi tehdit etmesi devlet olma vasfımıza hakarettir. Ya bu tehditlere boyun eğeyeceğiz ya da S-400'leri temmuz ayı içinde alıp vatan topraklarına konuşlandıracağız. Bunun başka bir seçeneği kalmamıştır. ABD devletten taviz istemektedir. ABD ister beğensin ister beğenmesin S-400'lerin alınması varoluş meselesine dönüşmüştür. S-400 Türkiye'nin milli güvenliği için kullanılacaktır. Türkiye teslim olmamalıdır taviz vermemelidir. S-400'ü almak milli devletimiz için de vazgeçilmez öneme sahiptir. ABD sorumsuzdur saygısızdır.

''YUNANİSTAN ATEŞLE OYNAMAKTADIR''

Yunanistan ateşle oynamaktadır. Çipras Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinde ısrar etmemizin bedeli olacağını açıklamıştır. Yunan hükümeti bilmelidir ki, Akdeniz ve Ege’de önümüzü kesecek bir korsan henüz anasından doğmamıştır. Çipras meydan okumayı bırakmalıdır kendini tarihe vermelidir. Yunan munan bilmeyiz gideceğimiz yere kadar gideriz. Yolumuza çıkan olursa ezeriz.''