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Bakanlık duyurdu: 'S-400 teslimat süreci başladı'
12.07.2019 - 10:42 | Son Güncelleme: 12.07.2019 - 11:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı."
Etiketler : s-400,teslimat,başladı,
636541 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/636541.aspx
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