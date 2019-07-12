Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin birinci grubunun Ankara’ya intikali başladığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır” denildi.

Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin ilk parçalarını Ankara’daki Mürted Hava Üssü’ne getiren Rus Hava Kuvvetleri’ne ait dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı Antonov An-124 ‘Ruslan’ İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

S-400 hava savunma sisteminin özellikleri neler? Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan alınan S-400'lerin birinci grubunun Ankara'ya intikalinin başladığını duyurdu. S-400 hava savunma sistemleri, "yüksek etkili koruma" kabiliyetiyle dikkati çekiyor. Peki S-400 füzelerinin özellikleri nelerdir?

S-400 sevkiyatını o uçak yaptı: RA-76363

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemeleri Ankara'ya getirildi.

Ankara’ya S-400 hava savunma sistemi malzemelerini getiren Antonov RA-76363 kodlu uçak, Ankara Mürted Askeri Havaalanı'na iniş yaptı. 12 Temmuz tarihinden itibaren S-400 hava savunma sistemi parçaları böylece Türkiye'ye gelmeye başladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı konu ile ilgili, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlığımız ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara’ya inen ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır" açıklamasında bulundu.

Bakanlık duyurdu: 'S-400 teslimat süreci başladı' Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan alınan S-400'lerin birinci grubunun Ankara'ya intikalinin başladığını duyurdu. Savunma Sanayi Başkanlığı, S-400'e ait parçaların teslimatının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini, sistemin bütünüyle hazır olmasının ardından kullanıma başlanacağını açıkladı.