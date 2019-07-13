Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Somali’nin Kismayo şehrinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı Somali'de terör saldırısını kınadı
13.07.2019 - 16:14 | Son Güncelleme: 13.07.2019 - 16:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı Somali'de terör saldırısını kınadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,somali,kınama,
636876 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/636876.aspx
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